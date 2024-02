Emcore Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Emcore":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Emcore auf 7- und auf 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein Wert von 78,95 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass Emcore momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Emcore weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Emcore damit aufgrund des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Emcore in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die die Einschätzung "Gut" für die Aktie ergeben.

Wer aktuell in die Aktie von Emcore investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 11349,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Emcore im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,5 Prozent erzielt, was 624,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -0,95 Prozent, wobei Emcore aktuell 47,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.