Emcore Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Emcore-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung von einem Analysten, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Emcore.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Emcore in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Emcore in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Emcore-Aktie von 0,49 USD um +11,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -28,99 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Emcore mit einer Rendite von -64,45 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 74 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,81 Prozent aufweist, liegt Emcore mit 63,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.