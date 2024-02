Emcor Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Emcor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Emcor mit 182,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 236,09 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt 392,14 Prozent, wobei Emcor aktuell 338,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emcor liegt derzeit bei 19. Das bedeutet, dass die Börse 19,52 Euro für jeden Euro Gewinn von Emcor zahlt. Dieser Wert liegt 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Emcor beträgt derzeit 8,44 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,27, was ebenfalls auf eine Überverkauftheit hinweist. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Emcor gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.