Emcor Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Emcor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um 236,15 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -196,33 Prozent. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 143,4 Prozent über der von Emcor, was einer Unterperformance von 103,58 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Emcor daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Emcor-Aktien von Analysten insgesamt mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine neuen Analysen aus dem letzten Monat vor, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 188 USD, was in Verbindung mit dem aktuellen Schlusskurs von 218,2 USD auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -13,84 Prozent hinweist. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Emcor beträgt 0,34 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,43 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Die Stimmung für Emcor hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Emcor auch hier eine positive Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.