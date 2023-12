Emcor Aktie: War das schon alles?

Emcor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -198,94 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Emcor bei 107,01 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emcor mit einem Wert von 18,69 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,18. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Emcor ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes zeigt sich jedoch eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.