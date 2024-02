Emcor Aktie: Quo vadis?

Die aktuelle Dividendenrendite für Emcor beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,33 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,43) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Emcor als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Emcor liegt bei 19,52 und ist somit 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (31,81). Dies signalisiert eine Unterbewertung, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten haben die Analysten insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Emcor abgegeben, da 1 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, beträgt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Emcor 188 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich um -25,5 Prozent entwickeln könnte, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche erzielte Emcor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,59 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -350,25 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag Emcor 189,13 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.