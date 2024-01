Emcor Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Emcor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 1341,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 2310,98 Prozent, wobei Emcor aktuell 2271,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Emcor-Aktie, da der aktuelle Kurs von 218,57 USD um +11,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie dagegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,41 Prozent) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Emcor beträgt aktuell 0,34 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,43) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Emcor eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Emcor wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Emcor auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.