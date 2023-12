Emcor Aktie: Ist das noch normal?

Die Emcor-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 218,62 USD einen Abstand von +14,57 Prozent zum GD200 (190,81 USD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 208,88 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Emcor mit einem Wert von 18,69 bewertet, was 39 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Daher signalisiert diese Kennzahl eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Analysten bewerten die Emcor-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Emcor gab, liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 188 USD, was auf ein Abwärtspotential von -14,01 Prozent hindeutet und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Emcor daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Abschließend ergibt sich aus dem Relative Strength Index (RSI), dass der Emcor-Aktienkurs als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 42,29 und für 25 Tage bei 39,92, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.