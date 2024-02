Embry-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf die Aktie von Embry zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Embry einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 30,44) als unterbewertet gilt. Daraus resultiert eine positive "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, hat die Aktie von Embry im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,89 Prozent erzielt, was 34,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 5,43 Prozent, was bedeutet, dass Embry aktuell 44,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Embry mit 0 Prozent 6,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.