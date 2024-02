Embry Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Embry als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Embry-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 85,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert des RSI25 beträgt 70, was ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt Embry mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (6,24 %). Dies bedeutet, dass die Ausschüttung im Vergleich niedrig ist, mit einer Differenz von 6,24 Prozentpunkten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Embry liegt bei 6,38, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" einzustufen ist.

Die Anleger-Stimmung bei Embry in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".