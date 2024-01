Embry Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Embry zeigt, dass sie sich derzeit um -2,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Embry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 6,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,13 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Embry wurden über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Embry in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Embry im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -29,51 Prozent aufweist, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,88 Prozent, wobei Embry mit 46,39 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.