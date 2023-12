Embry Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Unternehmens Embry als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Embry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 71,43. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Embry-Aktie aktuell bei 0,51 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,43 HKD liegt. Dies führt zu einem Abstand von -15,69 Prozent, was die Einstufung als "Schlecht" begründet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,45 HKD, was einem Abstand von -4,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Embry-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Embry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Embry-Aktie mit einer Rendite von -10 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent, wobei die Embry-Aktie mit 29,71 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.