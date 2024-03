Embry Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Aktienkurs von Embry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 6,39 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Embry im Branchenvergleich eine Underperformance von -49,02 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -2,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Embry um 40,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Stimmung rund um Embry auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien zu Embry diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Embry liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass auch auf dieser Basis Embry überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Embry in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Embry daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.