Embry Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern bei Embry ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende können Anleger, die derzeit in die Aktie von Embry investieren, eine Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter erwarten. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 6,15 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine deutlich positive noch stark negative Tendenz war bei den Diskussionen in den sozialen Medien zu erkennen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, blieb unverändert. Deshalb wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Embry mit einem Wert von 6,38 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Das Branchen-KGV liegt bei 32,46, was einer Unterbewertung von 80 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.