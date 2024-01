Embry Aktie: Abwarten

Bei Embry gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine wesentlichen Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Embry daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Embry im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,42 Prozent erzielt, was 29,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 19,19 Prozent, wobei Embry aktuell um 44,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Embry aktuell bei 0 Prozent, was 2,99 Prozent unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Embry eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Embry weist ein KGV von 6,38 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,55. Dies entspricht einem Abstand von 80 Prozent und führt dazu, dass der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird. Embry wird daher als unterbewertet betrachtet.