Mit Embraer wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Embraer als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Embraer-Aktie beträgt 67,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 34,71 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die weichen Faktoren spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Embraer in den vergangenen Monaten wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Embraer daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Embraer im vergangenen Jahr eine Rendite von 81,79 Prozent erzielt, was jedoch 65,08 Prozent unter dem Durchschnitt (146,87 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 238,36 Prozent, wobei Embraer aktuell 156,57 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet ist die Aktie der Embraer im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) aus Sicht der Analysten überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89,37 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 31,25 bei 186 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

