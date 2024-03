Embraer Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zur Aktie von Embraer war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Embraer-Aktie zeigt einen RSI von 16 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 14,94 und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Embraer.

Die Bewertungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben durchschnittlich ein "Gut"-Rating, wobei es keine aktuellen Updates gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 27,04 USD zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die harten und weichen Faktoren gemischt sind, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Embraer-Aktie führt.