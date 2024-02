Embracer Group Registered (B) Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die jüngste Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Embracer in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Embracer bei 87,39 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 76,88 auf einem Niveau, das ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Embracer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,89 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 19,41 SEK lag. Dies entspricht einer Abweichung von -27,82 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 24,19 SEK unter dem letzten Schlusskurs (-19,76 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu Embracer veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Aufgrund dieser Entwicklung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.