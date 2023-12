Embotelladora Andina Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Embotelladora Andina A":

In den letzten Wochen konnte bei Embotelladora Andina keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Embotelladora Andina in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 22,22 liegt. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird Embotelladora Andina in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Embotelladora Andina um 132 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Embotelladora Andina deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird Embotelladora Andina auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.