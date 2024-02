Embotelladora Andina Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Embotelladora Andina A":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Embotelladora Andina herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 35,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Embotelladora Andina-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Embotelladora Andina liegt aktuell bei 7,29 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3,15 Prozent zur Branchenrendite und führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,42 ist die Aktie von Embotelladora Andina auf Basis der heutigen Notierungen 69 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zu einer Einstufung als "Gut".