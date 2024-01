Embotelladora Andina Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In diesem Sinne haben wir die Aktie von Embotelladora Andina auf diese Faktoren hin untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Embotelladora Andina daher die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Embotelladora Andina von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 12,08 USD verläuft, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,48 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Embotelladora Andina kurzfristig als überkauft und langfristig als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.