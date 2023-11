Embellence AB Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Embellence-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,93 SEK, während der aktuelle Kurs bei 22,9 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20,97 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 18,44 SEK über dem aktuellen Kurs (+24,19 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Embellence damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Embellence liegt bei 6,9 und der RSI25 bei 21,8, was beide zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".