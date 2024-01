Embellence AB Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse von Embellence-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt positiv ist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 19,46 SEK, was zu einer Abweichung von +30,52 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 25,4 SEK führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 22 SEK, was ebenfalls zu einer positiven Abweichung von +15,45 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Embellence daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ausschließlich positive Meinungen und eine vermehrte Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Embellence, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Embellence zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist (RSI7: 22,22 Punkte), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Abschnitt führt.