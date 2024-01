Embecta Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft angesehen wird. Der RSI der Embecta liegt bei 64,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,9 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Analysten haben der Aktie der Embecta in den letzten zwölf Monaten folgende Einstufungen gegeben: 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Embecta. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 10,14 Prozent hindeutet. Dies wird als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich bei Embecta eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Bewertung von Analysten und des Sentiments.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Embecta derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,25 USD liegt, was einer Abweichung von -16,95 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,4 USD, was einer Abweichung von -0,86 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.