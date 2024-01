Embecta Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Embecta betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Embecta diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung bezüglich Embecta als "Gut" eingestuft werden muss.

Analysteneinschätzung: Im letzten Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen zu Embecta abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Embecta vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 19 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 3,26 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Embecta.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Embecta wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Embecta in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Technische Analyse: Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,9 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 18,4 USD ergibt sich eine Abweichung von -11,96 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 17,31 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,3 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Embecta.