Embecta Aktie: Was soll die Aufregung?

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Embecta-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Embecta. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 19 USD, was einer potenziellen Performance von 38,28 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 13,74 USD besteht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Embecta derzeit auf 18,27 USD, während der Aktienkurs bei 13,74 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -24,79 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 16,25 USD, was eine Distanz von -15,45 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Embecta liegt bei 69,29, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die langfristige Meinung der Analysten "Neutral" ist, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft werden.