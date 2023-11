Embecta Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Embecta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,51 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22,93 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 15,47 USD, was einen Abstand von +13,19 Prozent bedeutet, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein negatives langfristiges Bild ergeben. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Daher wird die langfristige Stimmungslage der Aktie von Embecta als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten für die Embecta-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" seitens institutioneller Analysten. Für den aktuellen Kurs von 17,51 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,51 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 19 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild der Anlegerstimmung bezüglich der Embecta-Aktie. Während in den vergangenen Wochen hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Embecta-Aktie gemäß der technischen Analyse, des Sentiments und der Analysteneinschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.