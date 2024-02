Embassy Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den analysierten Zeitraum von fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine überwiegend positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Embassy diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Embassy mittlerweile auf 14,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,18 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,54 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 14,62 USD, was einen Abstand von -3,01 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Embassy liegt bei 95,56, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,43, was über 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Mit einem Wert von 7,49 liegt das KGV von Embassy unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken", der bei 32 liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert führt zu der Bezeichnung "günstig" und einer Bewertung auf fundamentaler Basis als "Gut".