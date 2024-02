Elysee Development Aktie: Finger Weg!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Aktie von Elysee Development wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Elysee Development in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Elysee Development mit -35,75 Prozent um mehr als 39 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,48 Prozent, wobei Elysee Development mit 37,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 2,56 Prozent liegt Elysee Development 3,86 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent besitzt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Elysee Development ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Elysee Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 87,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,57, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.