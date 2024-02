Elysee Development Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse zeigt, dass die Elysee Development-Aktie derzeit -11,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) von 0,3 CAD liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -25 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Elysee Development mit 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Elysee Development diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Performance von Elysee Development in den letzten 12 Monaten um -35,75 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um -1,53 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -34,22 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und dem Branchenvergleich eine eher negative Bewertung für die Elysee Development-Aktie.