Elys Game Technology Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elys Bmg-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 44 auf, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen neutral Werte von 44 und 59,75, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elys Bmg-Aktie der letzten 200 Handelstage um 52,5 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -10 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Elys Bmg-Aktie liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Elys Bmg-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.