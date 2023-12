Elys Game Technology Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Elys Game. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen in den positiven Bereich. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Elys Game auf 0,42 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,17 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -59,52 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,2 USD, was zu einem Abstand von -15 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Elys Game derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elys Game liegt bei 43,9, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Elys Game daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".