Elumeo: Läuft wie am Schnürrchen – jooliPay bringt im „Visions-Geschäft“ erhoffte Effekte.

Die elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059) musste im Stammgeschäft sich zuletzt mit der generellen Konsumzurückhaltung auseinandersetzen. Um die schwierigere Nachfrageseite „auszugleichen“ drehte und dreht man an der Kostenschraube. Hier scheint der Konzern den richtigen Ansatz gewählt zu haben, wie die aktuelle Unternehmensmeldungen bestätigen. Neben dem sich „berappelnden“ Stammgeschäft sollte man die „Wachstumsstory“ der Tochter jooli.com nicht aus den Augen verlieren. In Indien scheint man auf gutem Weg zu sein, die Vorteile der KI mit einem wachsenden Angebot an Videos auf Hunderen von Kanälen zu kombinieren. Und der nächste wichtige Schritt – die Monetarisierung des Angebots – erfolgte noch in 2023 durch die Einführung von JooliPay in Indien. Spannend. Und auch wenn die Umsätze noch im „Experimentierstadium“ sind, so können Wachstumsrate und daraus vorstellbare Skaleneffekte beeindrucken.

KI-gesteuerte Video-Shopping-App jooli im indischen Markt in der Monetarisierung angekommen – und weiter geht’s.

So legte das Ordervolumen seit dem Start der Bezahlfunktion jooliPay im August 2023 sprungartig zu und erreichte im Dezember 2023 mit 2.122 ausgelieferten Bestellungen ein Wachstum von rund 560% gegenüber dem Vormonat. Nachdem der durchschnittliche Verkaufspreis, verursacht durch Rabatte und Discounts, zunächst von 500 Indischen Rupien (INR) im September 2023 auf 94 INR gefallen war, legt dieser seit Dezember 2023 wieder deutlich zu und hat im Laufe des Januar 2024 wieder 150 INR pro Order erreicht. Gründe für die Trendumkehr seien das gestiegene Kundenvertrauen in die Bezahlfunktion sowie eine wachsende Anzahl von Zweit- und Drittkäufen.

Gleichzeitig konnte die Effizienz der Werbekampagne, welche hauptsächlich auf Social Media setzt, weiter deutlich gesteigert werden. Die Kosten pro akquiriertem Kunden sanken von Oktober bis Dezember 2023 um mehr als 90% auf knapp über 350 INR. In der zweiten Januarhälfte konnte dieser Wert weiter verbessert und in einzelnen Kampagnen auf unter 100 INR gesenkt werden. Seit dem Start von jooliPay konnte jooli bereits mehr als 3.500 zahlende Kunden gewinnen. Der daraus resultierende Anstieg positiver Bewertungen auf den Plattformen begünstigt das weitere organische Wachstum von jooli.

jooli könnte zur Blaupause für elumeo werden – und zum Boost für die Aktie. jooli mache durch die gute Entwicklung im indischen Markt bei Ordervolumen und Kundenakquisitionskosten große Fortschritte im Hinblick auf Skalierbarkeit und nachhaltiges Wachstum.Und Aykut Cevik, Co-Founder und Geschäftsführer von jooli.com, betont darüber hinaus die positive Wirkung der Optimierung des Onboarding-Prozesses auf die Entwicklung von jooli: „Die Führung neuer Nutzer bei der erstmaligen Anwendung der Applikation ist entscheidend für uns. Seit der Neugestaltung fragt jooli aktiv nach den Interessen und weiteren Daten der Nutzer, wodurch wir in der Lage sind, noch schneller individuell zugeschnittene Kundenangebote auszuspielen.“ Als erfreuliche Folge dieser Maßnahme sei die Rate der 1-Tages-Wiedernutzer auf über 10% gestiegen. Darunter versteht jooli die Anzahl der Nutzer, welche die App nach dem ersten Nutzungstag unmittelbar wieder besuchen.

In den kommenden Monaten konzentriere sich die jooli-Entwicklung auf das Management des sprunghaft gestiegenen Order-Flows. Dazu zählen die Implementierung von Automatisierungen und Integrationen im Backoffice sowie umsatzsteigernde Anpassungen in der App wie unter anderem eine optimierte User Experience (UX) sowie die Integration von Vouchers und Gamification-Aspekten.

Prognose der elumeo bestätigt.

Zuletzt am 10. November bestätigte das elumeo Management seine bisherige Prognose und geht davon aus, dass sich Umsatz und Bereinigtes-EBITDA im Vergleich zum Vorjahr stabil entwickeln werden. In Summe geht das Management von einer Umsatzentwicklung aus, die sich in einem Korridor zwischen einem mittleren positiven und einem mittleren negativen einstelligen Prozentbereich bewegen wird. Für den Webshop wird erwartet, dass das Umsatzwachstum in 2023 im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen wird. Die Rohertragsmarge soll sich weiter stabil bei > 50% (50% bis 60%) entwickeln. Das Bereinigte-EBITDA wird voraussichtlich in einem niedrigen einstelligen Millionen-Bereich liegen. Also weiter auf dem Weg Richtung Break-Even mit der KI-Phantasie in der Tochter jooli.com – genug für eine Neubewertung der Aktie? Mal schauen.