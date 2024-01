Eltek Aktie: Geht es jetzt los?

Eltek-Aktie mit positiven Bewertungen in fundamentalen und technischen Analysen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und Eltek weist mit einem KGV von 20,85 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 46 auf, was einer Differenz von 55 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Eltek liegt bei 18,96, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkauf-Tendenzen und erhält daher ein "neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Eltek-Aktie in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Auch in der technischen Analyse schneidet Eltek positiv ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +71,18 Prozent auf, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +19,51 Prozent und erhält daher auch eine "gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielt Eltek eine starke Performance von 191,61 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +193,65 Prozent für Eltek. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Eltek um 180,03 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die fundamentalen und technischen Analysen, dass die Eltek-Aktie positive Bewertungen erhält und sich positiv im Vergleich zur Branche und zum Sektor entwickelt.