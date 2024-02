Die Elsight-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Bewertung einer Aktie kann sowohl von der Diskussionsintensität im Internet als auch von der Rate der Stimmungsänderung beeinflusst werden. Bei einer Analyse zu Elsight zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Elsight bei 0,34 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,355 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,41 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,38 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise einen Abstand von -6,58 Prozent hat und somit als schlecht eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen an drei Tagen und neutralen Diskussionen an insgesamt acht Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Elsight. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie mit einem neutralen Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 75, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,76, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Elsight basierend auf verschiedenen Analysen und Datenquellen.