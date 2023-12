Elsight Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Elsight-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,33 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,39 AUD liegt, was einer Abweichung von +18,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (0,38 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Elsight basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elsight liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Elsight für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich für Elsight in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.