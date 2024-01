Elsight Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI von Elsight 25 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,3, was bedeutet, dass Elsight als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, wird eine mittlere Diskussionsintensität für Elsight gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen zu Elsight, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend wird die Aktie von Elsight als "Gut" in Bezug auf den RSI, als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet und als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse bewertet.