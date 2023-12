Else Nutrition Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Else Nutrition-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,55 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,22 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -60 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 0,29 CAD, was einen Abstand von -24,14 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aus technischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend negativer wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Else Nutrition-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Das Anleger-Sentiment, das ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie ist, zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Else Nutrition-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Else Nutrition-Aktie zeigt eine Ausprägung von 70, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index ein überwiegend negatives Bild für die Else Nutrition-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.