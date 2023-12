Else Nutrition Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovid Corp":

Die Aktie von Else Nutrition wird nicht positiv bewertet, wenn man die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz ist zwar normal, aber die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber es gab auch Tage, an denen negative Themen im Vordergrund standen. Insgesamt führt die verstärkte Diskussion über negative Themen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,57 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,225 CAD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des großen Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt schlechte Bewertung für die Aktie von Else Nutrition aufgrund der weichen Faktoren und der technischen Analyse.