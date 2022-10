Elrond kündigt Stable-Swap-DeFi-Protokoll AshSwap als nächstes Projekt auf Maiar Launchpad an

Sibiu, Rumänien (ots/PRNewswire) -Elrond hat angekündigt, dass Maiar Launchpad den öffentlichen Verkauf von AshSwap durchführen wird, einer dezentralen Börse (oder DEX), die als hocheffizientes Tauschmedium für ähnlich bepreiste Assets entwickelt wurde. Die Stable-Swap-DEX ist das vierte Start-up, das auf Elronds dezentraler Finanzierungsplattform und strategischem Beschleuniger öffentlich verkauft wird, nach dem von Audi unterstützten Unternehmen holoride sowie Itheum und Cantina Royale.Mit dem Aufkommen der Blockchain-Technologie wächst eine neue, von dezentralen Anwendungen angetriebene Finanzlandschaft exponentiell und eröffnet neue Anwendungsfälle und Modelle, von denen das wohl wichtigste die Möglichkeit ist, Assets erstmals in einer „vertrauenslosen" Umgebung auszutauschen.Durch die Einbeziehung von Konzepten von Uniswap und Maiar Exchange, wie z. B. Liquiditätspools und dem AMM-Algorithmus, ist AshSwap so konzipiert, dass es durch die Maximierung der Kapitaleffizienz den Wert von gepoolten Assets aufrechterhält und ihre Nachfrage durch das Angebot der besten Handelskurse erhöht.Anstatt die von den Nutzern hinterlegten Assets gleichmäßig von null bis unendlich zu verteilen, was in den meisten Fällen zu ungenutzter Liquidität führen würde, verwendet es ein Modell, das die Liquidität auf die Wechselkursbindung konzentriert.Auf diese Weise optimiert AshSwap den Tausch zwischen Stablecoins und anderen wertbeständigen Assets und ermöglicht so größere Geschäfte im Verhältnis zur Liquidität, ohne dass es zu drastischen Preisänderungen kommt.Neben Stablecoins könnten zahlreiche Assets von einem solchen effizienten Preisbildungsmechanismus für Swaps profitieren. Unterschiedliche Versionen von überbrückten und liquiden Staking-Assets benötigen ebenfalls ein solches Umfeld, um optimal ausgetauscht werden zu können.Die Möglichkeit, Assets im Verhältnis 1:1 zu handeln, ist für die Bereitstellung wertvoller DeFi-Anwendungsfälle auf jeder Blockchain-Infrastruktur unerlässlich. AshSwap ist das erste DeFi-Protokoll, das ein Stable-Swap-Modell auf der State-Sharded-Blockchain-Architektur von Elrond implementiert und damit neue Möglichkeiten für das gesamte System eröffnet.Das Projekt wird ab dem 11. Oktober auf dem Maiar Launchpad (https://maiarlaunchpad.com/) vorgestellt.Informationen zu ElrondElrond (https://elrond.com/) ist eine neue Blockchain-Architektur, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um den Durchsatz und die Ausführungsgeschwindigkeit kumulativ um das Tausendfache zu verbessern. Um dies zu erreichen, führt Elrond zwei Schlüsselinnovationen ein: einen neuartigen Adaptive-State-Sharding-Mechanismus und einen Secure-Proof-of-Stake-Algorithmus (SPoS), was lineare Skalierbarkeit mit einem schnellen, effizienten und sicheren Konsensmechanismus ermöglicht. So kann Elrond mehr als 15.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) mit einer Latenzzeit von 6 Sekunden und zu vernachlässigbaren Kosten verarbeiten, um zum Rückgrat einer genehmigungslosen, grenzenlosen, weltweit zugänglichen Internetökonomie zu werden.Informationen zu AshswapAshSwap (https://ashswap.io/) ist ein dezentraler automatischer Marktmacher (AMM), der auf Elrond aufbaut, um Token mit stabilen Werten zu tauschen. Ashswap soll es den Nutzern erleichtern, stabile Paare mit weniger Verlusten zu tauschen. So können Benutzer USDT mit minimalem Verlust in USDC oder WBTC in renBTC umtauschen. AshSwap möchte sich an der DeFi-Entwicklung auf Elrond beteiligen und den Blockchain-Nutzern im Allgemeinen und den Elrond-Nutzern im Besonderen eine verbesserte Ertragsdynamik bieten.dan.voicu@elrond.comMedienkontakt:Dan Voicu, Head of Communicationsdan.voicu@elrond.comVerteilt durch STORM Partners. Kontaktieren Sie Adrian Bono für Interviews: adrian.bono@storm.partners, +34 (0)608 861 127 oder Telegram @STORMPartnersFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1918164/AshSwap.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elrond-kundigt-stable-swap-defi-protokoll-ashswap-als-nachstes-projekt-auf-maiar-launchpad-an-301648640.htmlOriginal-Content von: Elrond, übermittelt durch news aktuell