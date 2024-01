Elringklinger Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die technische Analyse von Elringklinger-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,1 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,35 EUR liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von -24,65 Prozent hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,57 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt Elringklinger eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Elringklinger in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,14 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der "Automatischen Komponenten"-Branche und von 26 Prozent gegenüber dem "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Elringklinger-Aktien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt ebenfalls dieses Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse trendfolgender Indikatoren und des RSI ein "Neutral"-Rating für Elringklinger-Aktien.