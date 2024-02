Elringklinger Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Elringklinger. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt damit eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass Elringklinger mit einer Rendite von -31,94 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 34 Prozent darunter liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,7 Prozent, wobei Elringklinger mit 32,64 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene wird Elringklinger im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,78, was einen Abstand von 15 Prozent zum Branchen-KGV von 18,95 bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 2,72 Prozent, was 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 3,81) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Elringklinger eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.