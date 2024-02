Elringklinger Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Technische Analyse von Elringklinger zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,53 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,18 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,29 EUR, was nahe dem Schlusskurs von 5,53 EUR liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger einen Wert von 21,78, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,14 liegt und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich verzeichnet die Aktie eine Rendite von -31,94 Prozent im vergangenen Jahr, was 32,56 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,51 Prozent, wobei Elringklinger aktuell 31,43 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Elringklinger in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie erhält jedoch ein "Gut"-Rating aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale, wobei die technischen Indikatoren auf ein "Neutral"-Rating hindeuten, während die fundamentale und Branchenanalyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.