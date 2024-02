Elringklinger Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Elringklinger wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,78 bewertet, was 8 Prozent höher ist als der Durchschnittswert von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" (20,11). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" gemäß der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Elringklinger eine Performance von -31,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,95 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -30,99 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zu dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Elringklinger 28,82 Prozent darunter, was zu einer weiteren Unterperformance führt und zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Elringklinger beträgt 2,72 Prozent, was 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Elringklinger. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

