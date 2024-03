Elringklinger Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger beträgt derzeit 23,44, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 20 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und sie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Elringklinger festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht wesentlich verändert, wodurch die Gesamtbewertung in dieser Kategorie ebenfalls "Gut" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elringklinger liegt bei 55,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Elringklinger im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,01 Prozent erzielt, was 31,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt 1,64 Prozent, und Elringklinger liegt aktuell 32,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.