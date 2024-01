Elringklinger Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Elringklinger betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 85,87 Punkten, was bedeutet, dass Elringklinger derzeit überkauft ist und die Aktie dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Elringklinger in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Elringklinger haben wir eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Elringklinger mit einer Rendite von -31,94 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,24 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Elringklinger mit 34,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger liegt bei 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 19,55) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Elringklinger damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.