Elringklinger Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung und Diskussionen über die Elringklinger-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,44 aktuell 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist.

Die Dividendenrendite von 2,72 Prozent liegt über dem Mittelwert für Elringklinger-Aktien und wird daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt bei 6,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,34 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält die Elringklinger-Aktie auf der Grundlage von verschiedenen Indikatoren ein neutrales Rating.