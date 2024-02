Elringklinger Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der in der technischen Analyse zur Bewertung von Aktien verwendet wird. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, und basierend auf diesem Indikator wird die Elringklinger-Aktie aktuell als überverkauft eingestuft, mit einem Wert von 5,75. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für dieses Signal. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Elringklinger derzeit eine Dividendenrendite von 2,72 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Elringklinger ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Elringklinger in den vergangenen Wochen jedoch deutlich schlechter geworden ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

