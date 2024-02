Elringklinger Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Elringklinger: Analyse der Aktienbewertung

Elringklinger ist an der Börse notiert und wird von Finanzexperten auf verschiedene Weisen bewertet. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die bei der Bewertung der Elringklinger-Aktie berücksichtigt werden.

Dividende: Die Dividendenrendite von Elringklinger beträgt 2,72 % und liegt damit nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt Automatische Komponenten von 3,69 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Fundamentaldaten: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elringklinger liegt bei 22,67, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche Automatische Komponenten von 18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" angesehen wird und erhält daher eine schlechte Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Relative Stärke: Der Relative Strength Index (RSI) der Elringklinger-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anleger-Sentiment: Das Sentiment der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Elringklinger überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Elringklinger-Aktie auf Basis verschiedener Bewertungskriterien.

