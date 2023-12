Elringklinger Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Aktie des Unternehmens Elringklinger hat nach technischer Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,37 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 5,34 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -27,54 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 5,51 EUR, was einer Distanz von -3,09 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Elringklinger Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Elringklinger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,85 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten" liegt. Dieser relativ hohe Wert führt zu einer Einstufung als "teuer" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Elringklinger eine neutrale bis negative Gesamtbewertung basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung, fundamentalen Kriterien und Sentiment im Internet.